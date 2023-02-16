путин в курсе? лукашенко сказал, нужно ли ему ядерное оружие

лукашенко сделал ряд провокативных заявлений

Стратегическое ядерное оружие Беларуси не нужно, ведь Республика не планируется наносить удары по Америке этим типом вооружения.

Как пишет издание "БЕЛТА", такую информацию во время разговора с белорусскими СМИ в четверг, 16 февраля, озвучил самопровозглашенный лидер страны александр лукашенко, отметив, что ядерка делится на два типа — тактическую и стратегическую.

"Нам стратегическое оружие абсолютно не нужно. Мы не собираемся убивать американцев и производить пуски ядерных стратегических ракет с территории Беларуси", — сказал он.

Также Лукашенко добавил, что когда он стал президентом Республики, из страны было выведено ядерное оружие, ведь на этом настаивал Запад. Сделано это было в обмен на гарантии безопасности, в рамках которых американцы, европейцы и россияне пообещали, что не посягают на суверенитет и независимость РБ, а также не будут вводить санкции против Беларуси.

"…Они на это наплевали, растоптали, применяют против нас санкции. Выходит, все понимают только силу… Поэтому нам стратегическое ядерное оружие не нужно. Мы не собираемся наносить удар Америке и даже европейским странам. А тактическое ядерное оружие — это о нем говорится, чтобы были подготовлены эти самолеты, которые могут нести тактическое ядерное оружие", — отметил лукашенко.

Стоит добавить, что заявление лукашенко (напомним, одного из лидеров так называемого "союзного государства" с рф) противоречит путинской пропаганде, постоянно прибегающей к ядерным угрозам. Они, в частности, периодически звучат от заместителя председателя совета безопасности рф дмитрия медведева.

Ранее "Телеграф" сообщал, как александр лукашенко, общаясь с журналистами, заявил, что готов воевать с россиянами против Украины, однако только при одном условии — если хотя бы один солдат из Украины придет на территорию Республики, чтобы убивать белорусов.