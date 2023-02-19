Китай может все же помогать военным россии: что говорят в Штатах

Американцы считают, что в Пекине балансируют на грани, заигрывая с российским правительством

Вопрос о вероятной военной поддержке россии Китаем снова на повестке дня. В США считают, что российские военные могли получить от официального Пекина нелетальную помощь. И это — не считая информационных кампаний, которыми китайские СМИ помогают распространять кремлевские нарративы по поводу войны в Украине.

О сотрудничестве россиян и китайцев сообщает NBC News, ссылаясь на сразу четырех американских чиновников, не пожелавших раскрывать свои имена. Представители правительства озабочены тем, что в Китае всерьез могут помогать армии рф.

Так, в частности, речь может идти о предоставлении определенного военного снаряжения — например, бронежилетов или формы. Об оружии или боеприпасах пока данных не было, однако даже такая поддержка от Пекина может быть серьезной для оккупационной армии.

"Мы четко выразили свою обеспокоенность по поводу летальной помощи, — цитируют журналисты один из своих источников. — Мы еще не видели, чтобы они [китайцы] перешагнули этот предел, но мы не думаем, что они сняли этот вопрос с повестки дня".

По всей вероятности, сейчас в китайском правительстве пытаются "балансировать на грани, чтобы не быть пойманным", однако последние тенденции все больше указывают на получение российскими военными дополнительной помощи.

Следует отметить, что очень плохой нейтралитет КНР указывает и риторика, которой пользуются официальные представители правительства этой страны. Например, глава Офиса иностранных дел ЦК КП Китая Ван И, который заявил в Мюнхене об "украинском кризисе". Таким образом, он назвал полномасштабную российско-украинскую войну, выразив сожаление об отсутствии переговоров между воюющими государствами.

Интересно, что при подобном раскладе некоторые политики считают, что на самом деле Пекин может вести собственную игру, давно разочаровавшись в нынешнем руководстве рф и путине в частности.