Захват Беларуси к 2030 году: СМИ раскрыли секретные планы кремля

План по полному поглощению Беларуси расписан кремлем в 17 страницах

СМИ опубликовали расследование о планах россии относительно беларуси. Страна-агрессор планирует взять под полный контроль политику, экономику и военный потенциал РБ уже к 2030 году.

Так, группа журналистов получила доступ ко внутреннему документу российских властей под названием "Стратегические цели российской федерации в Беларуси", согласно которому рф "поглотит" Беларусь уже через несколько лет. Об этом сообщает центр "Досье".

Этот план россия разрабатывала с 2021 года. Сам документ состоит из 17 страниц, на которых подробно расписаны политические, оборонные, торговые и социальные цели российских властей в Беларуси. При этом цели поделены на краткосрочные (до 22 года), среднесрочные (до 2025 года) и долгосрочные (до 2030 года).

К 2030 году кремль планировал адаптировать законодательство РБ под российское и управлять внешней политикой Беларуси в интересах россии. Вместе с тем рф намерена подчинить себе информационное пространство республики, увеличивая количество российских СМИ, ввести упрощенную систему выдачи российских паспортов гражданам РБ и добиться верховенства русского языка над белорусским.

В планах кремля также было увеличение своего военного присутствия на территории РБ. Согласно данным документа, о которых говорится в расследовании, россия также намеревается обеспечить "преобладающее влияние рф в области социальной политики, торговли, экономики, науки, образования и культуры".

Журналисты отмечают, что в разработке этого плана принимал участие Генштаб ВС рф, сотрудники ГРУ, СВР, ФСБ и отдел администрации президента — управление президента по приграничному сотрудничеству.

Полученный документ кремля журналисты передали внешним экспертам, которые оценили его и подтвердили, что он выглядит правдоподобно и его можно рассматривать всерьез.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что путин активно пытается подтолкнуть Беларусь вступить войну, однако пока эти попытки безуспешны. Однако существует вероятность, что рф может провести наступление на Украину с территории РБ. Военный эксперт Константин Машовец назвал условие, при котором это возможно.