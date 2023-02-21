Захоплення Білорусі до 2030 року: ЗМІ розкрили секретні плани кремля

План із повного поглинання Білорусі розписаний кремлем у 17 сторінках

ЗМІ опублікували розслідування про плани росії щодо Білорусі. Країна-агресор планує взяти під повний контроль політику, економіку та військовий потенціал РБ вже до 2030 року.

Так, група журналістів отримала доступ до внутрішнього документа російської влади під назвою "Стратегічні цілі російської федерації в Білорусі", згідно з яким вона "поглине" Білорусь вже через кілька років. Про це повідомляє центр "Досьє".

Цей план росія розробляла з 2021 року. Сам документ складається з 17 сторінок, на яких детально розписано політичні, оборонні, торгові та соціальні цілі російської влади в Білорусі. При цьому цілі поділені на короткострокові (до 22 роки), середньострокові (до 2025 року) та довгострокові (до 2030 року).

До 2030 року кремль планував адаптувати законодавство РБ під російське та керувати зовнішньою політикою Білорусі на користь росії. Разом з тим рф має намір підпорядкувати собі інформаційний простір республіки, збільшуючи кількість російських ЗМІ, запровадити спрощену систему видачі російських паспортів громадянам РБ і домогтися верховенства російської мови над білоруською.

У планах кремля також було збільшення своєї військової присутності біля РБ. Згідно з даними документа, про які йдеться в розслідуванні, росія також має намір забезпечити "переважний вплив рф в галузі соціальної політики, торгівлі, економіки, науки, освіти та культури".

Журналісти зазначають, що у розробці цього плану брав участь Генштаб ЗС росії, співробітники ГРУ, СЗР, ФСБ та відділ адміністрації президента – управління президента з прикордонного співробітництва.

Отриманий документ кремля журналісти передали зовнішнім експертам, які оцінили його та підтвердили, що він виглядає правдоподібно і його можна розглядати всерйоз.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що путін активно намагається підштовхнути Білорусь вступити до війни, проте поки що ці спроби безуспішні. Однак існує ймовірність, що росія може провести наступ на Україну з території РБ. Військовий експерт Костянтин Машовець назвав умову, за якої це можливо.