Білорусь не має наміру інтегруватися з росією

Уряд росії планує поглинати Білорусь до 2030 року повністю. План із захоплення розписано на 17 сторінках, але президент Республіки олександр лукашенко продовжує відкидати об’єднання двох країн.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами на спортивному фестивалі в Раубічах, повідомляє Telegram-канал "Пул Першого". Беззмінний білоруський президент запевнив громадян у суверенітеті країни.

Як відомо, важливою частиною путінської пропаганди є прагнення відродження СРСР у тому чи іншому вигляді — з Білоруссю як невід’ємною частиною росії. Кремль навіть склав план на 17 сторінках, згідно з яким економіка, політична та військова сфера Білорусі мають перейти під повний контроль росії до 2030 року.

Але олександр лукашенко заявив, що подібні заяви — це вкидання тих, хто хоче посварити дві країни. Ймовірно, він натякав на Захід.

"Нас просто хочуть ще раз розрубати. Тому виникла ця тема. Нічого живого в цьому немає. Мою позицію ви знаєте, вона незмінна: ми незалежна суверенна держава", — сказав президент.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, олександр лукашенко погрожує Україні та радить прислухатися до "мирного плану" Китаю. Інакше можливі серйозні негативні наслідки.