Укр

В Беларуси подорвали российский "предвестник войны": что это за самолет и зачем нужен

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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А-50У Новость обновлена 26 февраля 2023, 20:44
А-50У

На вооружении россии стоит лишь 9 таких самолетов

В воскресенье, 26 февраля, белорусские наблюдатели сообщили, что на военном аэродроме под Минском прозвучала серия взрывов из-за чего повреждения получил российский "предвестник войны" — самолет Ил-76 А-50У.

"Телеграф" решил разобраться, что это за зверь и почему выведение из строя даже одного такого самолета является ощутимым ударом по российской армии.

Основная задача этих воздушных суден заключается в ведении дальнего радиолокационного обнаружения. То есть самолет использует мощную антенну для обнаружения разнообразных целей. Согласно заявленным характеристикам А-50 может "увидеть":

  • пламя баллистической ракеты на расстоянии до 800 км;
  • крылатую ракету — 215 км;
  • бомбардировщик — 650 км;
  • истребитель — 300 км;
  • колонну танков — до 250 км;
  • морские цели — до радиогоризонта.

При этом считается, что самолет может одновременно "вести" до 300 целей.

Самолет начали производить еще в 1978 году, а закончили в 1991, за это время их было выпущено 40 единиц, однако в настоящее время на вооружении россии стоят лишь 9.

В 2000-х годах шесть из них были модернизированы и получили аббревиатуру А-50У.

Стоит отметить, что точно такой же самолет прилетал в Беларусь перед началом полномасштабного вторжения рф 24 февраля, из-за чего и получил название "предвестника войны".

После начала полномасштабного вторжения все девять самолетов использовались для наблюдения за Украиной с территории рф, Беларуси и акватории Черного моря. Такое наблюдение позволяло россиянам иметь возможность мониторить, что происходит практически на всей территории нашей страны.

Теги:
#Россия #Беларусь #Оружие #Ил-76 #ДРЛО А-50