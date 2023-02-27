В Україні оголошувалась масштабна повітряна тривога, ППО успішно збивала дрони ворога (відео)

У кількох областях помічені дрони-камікад

У Києві та низці областей України в ніч на понеділок, 27 лютого, оголосили повітряну тривогу.

Спочатку "почервоніла" Чернігівська область, за нею – Київська, Полтавська, частково Кіровоградська, Житомирська, Дніпропетровська та Харківська області.

Незабаром після оголошення тривоги голова офісу президента Андрій Єрмак попередив: "Не ігноруйте тривогу".

У соцмережах почали з’являтися численні непідтверджені повідомлення про пересування у повітряному просторі невідомих об’єктів та роботу сили протиповітряної оборони. Цю інформацію згодом підтвердили голова ОПУ та Київської ОВА.

"У ППО вже є позитивні результати роботи", — поінформував Єрмак.

У Київській військовій адміністрації зазначили, що "над регіоном виявлено ворожі повітряні цілі".

"Сили ППО напоготові. Залишайтеся в укриттях до відбою і дотримуйтесь інформаційної тиші — нічого не знімайте і не викладайте в мережу", — наголосили в ОВА.

Голова Чернігівської ОВ В’ячеслав Чаус повідомив, що в області помічені ворожі дрони-камікадзе.

"В області шахеди. Не нехтуйте безпекою. Є успішна робота ППО", — написав він.

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ППО працює у Бориспільському та Броварському районах Київської області, повідомляють в Офісі президента

Повітряна тривога оголошена у Кіровоградській області.

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Над Чернігівщиною збито два "шахеди".

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Момент збиття дрону-камікадзе над Київською областю потрапив на відео.

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ППО України збила третій ворожий безпілотник.

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Географія повітряних тревог розширилась.

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Українців попереджають про можливість ракетного удару.

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах України заявили, що українці можуть не побоюватися масованої ракетної атаки напередодні річниці війни. Система ППО посилюється і "легкої прогулянки" в небі у окупантів не вийде.