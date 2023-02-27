В Україні оголошувалась масштабна повітряна тривога, ППО успішно збивала дрони ворога (відео)
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У кількох областях помічені дрони-камікад
У Києві та низці областей України в ніч на понеділок, 27 лютого, оголосили повітряну тривогу.
Спочатку "почервоніла" Чернігівська область, за нею – Київська, Полтавська, частково Кіровоградська, Житомирська, Дніпропетровська та Харківська області.
Незабаром після оголошення тривоги голова офісу президента Андрій Єрмак попередив: "Не ігноруйте тривогу".
У соцмережах почали з’являтися численні непідтверджені повідомлення про пересування у повітряному просторі невідомих об’єктів та роботу сили протиповітряної оборони. Цю інформацію згодом підтвердили голова ОПУ та Київської ОВА.
"У ППО вже є позитивні результати роботи", — поінформував Єрмак.
У Київській військовій адміністрації зазначили, що "над регіоном виявлено ворожі повітряні цілі".
"Сили ППО напоготові. Залишайтеся в укриттях до відбою і дотримуйтесь інформаційної тиші — нічого не знімайте і не викладайте в мережу", — наголосили в ОВА.
Голова Чернігівської ОВ В’ячеслав Чаус повідомив, що в області помічені ворожі дрони-камікадзе.
"В області шахеди. Не нехтуйте безпекою. Є успішна робота ППО", — написав він.
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Географія повітряних тревог розширилась.
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Українців попереджають про можливість ракетного удару.
Нагадаємо, раніше у Повітряних силах України заявили, що українці можуть не побоюватися масованої ракетної атаки напередодні річниці війни. Система ППО посилюється і "легкої прогулянки" в небі у окупантів не вийде.