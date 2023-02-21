Чи чекати українцям атаки авіації рф в річницю вторгнення: військові дали відповідь

У Повітряних силах України пояснили, чому атака ворожої авіації, як рік тому, більше неможлива

Українці можуть не побоюватися масованої ракетної атаки напередодні річниці війни. Система ППО посилюється і "легкої прогулянки" у небі в окупантів не вийде.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, інформація про сотні літаків біля кордону України не відповідає дійсності.

Військовий зазначив, що зараз не Друга світова війна та тактики масового нальоту авіації більше не дотримуються. Крім того, 40 аеродромів росіян розташовані на різній відстані від українських кордонів, а нинішня кількість авіації окупантів не дуже відрізняється від кількості на початку агресії.

Щодо української ППО, то вона посилена сучасними західними комплексами. І небо перебуває під контролем України набагато більше, ніж на початку війни.

"Тому, якщо говорити про масовану атаку на Київ сотнями літаків, то цього не буде. ППО посилюється і легкої прогулянки в українському небі ніхто не дасть", — додав Ігнат.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент Зеленський упевнений, що немає сенсу боятися авіаційного удару по Україні 24 лютого. Ворог хоче залякати українців та застосовує психологічний тиск.