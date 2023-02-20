Ювілейний пакет санкцій проти росії: в ЄС озвучили терміни затвердження

ЄС хоче схвалити новий пакет обмежень до річниці вторгнення

Рада ЄС має намір до 24 лютого схвалити десятий пакет санкцій проти росії за її повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Про це розповів високий представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель на пресконференції у Брюсселі, передає The Guardian.

"Він (пакет санкцій, — ред.) має бути затверджений найближчим часом, найближчими днями, до 24 лютого в будь-якому випадку", — зазначив Боррель.

За його словами, всі глави МЗС країн ЄС взяли зобов’язання усунути перешкоди, що заважають введенню санкцій, до річниці початку вторгнення.

Хоча він висловив упевненість у тому, що новий пакет обмежень буде схвалено до кінця тижня, проте наголосив, що він поки не затверджений.

Боррель додав, що у списку точно будуть заходи проти електроніки, обладнання подвійного призначення та запчастин до техніки та авіації. При цьому він зазначив, що поки немає рішення щодо російських алмазів та ядерного сектору.

Як повідомлялося раніше, у новому пакеті санкцій Євросоюзу крім кроків щодо ослаблення військової промисловості буде і заборона на постачання сантехніки.