росію повертають у XVII століття: у мережі захопилися планом нових санкцій

До нового списку увійдуть символічні пункти

Журналісти з’ясували докладніше, що включатиме новий ювілейний пакет санкції від ЄС проти росії. За їхніми даними, до нового списку увійдуть як заходи, покликані послабити військову машину росії, так і символічні пункти, зокрема, такі бажані для росіян унітази.

Так, за даними європейського видання EUobserver, частина нової торговельної заборони призначена для ширшого удару по промисловому потенціалу росії.

"Цей різноманітний список включає біде, унітази, змивні бачки та аналогічну сантехніку, а також світлодіоди, прядив'яну пряжу, вилкові навантажувачі, машини для сортування пошти, димарі, цеглу, шини і навіть пера для ручок", — йдеться у матеріалі.

Водночас, зазначають журналісти, включення символічних предметів і маловідомих технологій відбувається, коли російська алмазна та атомна промисловість знову залишаються поза увагою.

Дану інформацію вже обговорюють у мережі. Деякі користувачі зазначають, що таким чином росія все швидше скочується в XVII століття, а інші висловлюють невдоволення, вважаючи, що ці заходи нібито нічого не дадуть.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зірки російського спорту виступатимуть за збірну Палестини через санкції.

Також ми повідомляли про те, що унітази та "пралки" вже не популярні — окупанти потрапили на камеру з незвичайним "трофеєм".