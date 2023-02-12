Зеленський ввів нові санкції проти росіян і не лише: під "роздачу" потрапили 200 людей

Указ набирає чинності з 12 лютого 2023 року

Україна продовжує запроваджувати санкції проти громадян країни-агресора — росії та її прихильників. До нового пакету санкцій увійшли дві сотні осіб, пов’язаних із російською федерацією.

Це повідомляється у новому указі президента України Володимира Зеленського.

Так, згідно з документом, 12 лютого Володимир Зеленський ухвалив запровадити рішення Ради національної безпеки та оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Олексія Данілова. Крім того, РНБО, СБУ та Кабмін доручили моніторити ефективність персональних санкцій, а МЗС поінформувати компетентні органи ЄС та США.

Таким чином, президент ввів санкції проти 199 громадян росії та одного українця — колаборанта та зрадника Юрія Черничука, якого було "призначено" окупантами новим "директором" Запорізької АЕС. Проти осіб, які потрапили до списку, вводиться повний пакет персональних санкцій терміном на 50 років.

Указ набирає чинності із сьогоднішнього дня (12 лютого).

Нагадаємо, що 15 січня Україна розширила список санкцій проти російських діячів культури та пропагандистів. До нього потрапили 198 людей.

Раніше ми повідомляли, що 7 січня Україна ввела подібні санкції проти 119 осіб. До списку потрапив, зокрема, зірка серіалу "Свати".