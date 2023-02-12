Зеленский ввел новые санкции против россиян и не только: под "раздачу" попали 200 человек

Указ вступает в силу с 12 февраля 2023 года

Украина продолжает вводить санкции против граждан страны-агрессора — россии и её прихлебателей. В новый пакет санкций вошли две сотни лиц, связанных с российской федерацией.

Это сообщается в новом указе президента Украины Владимира Зеленского.

Так, согласно документу, 12 февраля Владимир Зеленский постановил ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Контроль за исполнением решения СНБО возложен на секретаря Алексея Данилова. Кроме того, СНБО, СБУ и Кабмин поручили мониторить эффективность персональных санкций, а МИД — проинформировать компетентные органы ЕС и США.

Таким образом, президент ввел санкции против 199 граждан россии и одного украинца — коллаборанта и предателя Юрия Черничука, который был "назначен" оккупантами новым "директором" Запорожской АЭС. Против попавших в список лиц вводится полный пакет персональных санкций сроком на 50 лет.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня (12 февраля).

Напомним, что 15 января Украина расширила список санкций против российских деятелей культуры и пропагандистов. В него попали 198 человек.

Ранее мы сообщали о том, что 7 января Украина ввела подобные санкции против 119 человек. В список попал, в частности, и звезда сериала "Сваты".