С любимого певца путина сняли санкции США: в чем причина

Под санкции певец попал еще в 2013 году

США сняли санкции с российского певца Григория Лепса, который известен своей поддержкой политики кремлевского диктатора владимира путина.

Как говорится на сайте Минфина США, речь идет об ограничениях против преступной организации "Братский круг", в который Лепс входил вместе с рядом криминальных авторитетов вроде Владислава Леонтьева, Игоря Шлыкова и Александра Мануйлова.

"Братский круг" был внесен в список транснациональных преступных организаций в 2011 году тогдашним президентом США Бараком Обамой. А в 2013 году против причастных к ней лиц, включая и Лепса, были введены персональные санкции.

Тогда спикер российского диктатора дмитрий песков заявил, что "Лепс является любимым певцом россиян" и что путин его с удовольствием слушает.

Стоит отметить, что певец активно поддерживает политику путина и даже давал концерты на оккупированных украинских территориях, за что еще в 2015 году попал в список лиц, представляющих угрозу для нацбезопасности Украины.

После начала вторжения россии в Украину, он попал в санкционные списки ЕС и Швейцарии за участие в пропагандистских кампаниях.

7 января Украина ввела санкции против 119 актеров, музыкантов, телеведущих и пропагандистов из россии. В списке оказалось и имя Лепса.