З улюбленого співака путіна зняли санкції США: у чому причина

Під санкції співак потрапив ще 2013 року

США зняли санкції з російського співака Григорія Лепса, який відомий своєю підтримкою політики кремлівського диктатора володимира путіна.

Як йдеться на сайті Мінфіну США, йдеться про обмеження проти злочинної організації "Братське коло", до якого Лепс входив разом із низкою кримінальних авторитетів на кшталт Владислава Леонтьєва, Ігоря Шликова та Олександра Мануйлова.

"Братське коло" було внесено до списку транснаціональних злочинних організацій у 2011 році тодішнім президентом США Бараком Обамою. А у 2013 році проти причетних до неї осіб, включаючи і Лепса, було запроваджено персональні санкції.

Тоді спікер російського диктатора Дмитро Пісків заявив, що "Лепс є улюбленим співаком росіян" і що путін його із задоволенням слухає.

Варто зазначити, що співак активно підтримує політику путіну і навіть давав концерти на окупованих українських територіях, за що ще 2015 року потрапив до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України.

Після початку вторгнення росії в Україну, він потрапив до списків санкцій ЄС і Швейцарії за участь у пропагандистських кампаніях.

7 січня Україна ввела санкції проти 119 акторів, музикантів, телеведучих та пропагандистів із росії. У списку опинилося й ім’я Лепса.