Блогер "Гоблин", глава "Партии Шария" и другие: Украина ввела новые санкции против россиян

Украина расширила список лиц, против которых вводятся санкции

Украина расширила список санкций против российских деятелей культуры и пропагандистов, 15 января в него попали еще 198 человек.

Как говорится в тексте указа на сайте Офиса президента, решение было принято во время заседания СНБО, после чего его одобрил глава государства Владимир Зеленский.

В частности в документе присутствуют имена блогера Дмитрия Пучкова ("Гоблин"), писатель Николай Стариков, телеведущие Яна Рудковская, Алексей Земский, Борис Корчевников и многие другие.

Также в списке есть ряд граждан Украины с пророссийской позицией. Среди них телеведущая Диана Панченко, бывший нардеп от КПУ Спиридон Килинкаров, директор ОО "Партия Шария" Алла Бондаренко, экс-руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и другие.

Как сообщалось ранее, 7 января Украина ввела подобные санкции против 119 человек. В список попали звезда сериала "Сваты" Федор Добронравов, певцы Филип Киркоров и Григорий Лепс, рэпер Баста (Василий Вакуленко) и многие другие.

После этого Зеленский сообщил, что введение ограничительных мер против указанных лиц является лишь началом и подобные санкции будут применяться против других сторонников вторжения в Украину.