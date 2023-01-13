"Заплатят сполна": Ермак пообещал большие проблемы Киркорову, Газманову и другим путинцам

Все публичные личности, которые выступили в поддержку войны в Украине, будут наказаны, заявили в ОП

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что публичные личности, которые поддерживают путина и выступают за войну в Украине, будут наказаны. Доказательства преступлений уже собраны.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Также глава ОП добавил, что все пропагандисты путина должны исчезнуть как явление.

Андрей Ермак опубликовал отрывки видео, на которых российские актеры, эстрадные исполнители и топ-пропагандисты выступали в поддержку оккупации регионов Украины и прославляли участников так называемой "военной спецоперации". По его словам, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Евгений Петросян, Тимати, Ирина Аллегрова и другие зарабатывают на убийствах украинцев.

"Знакомьтесь – это русские пропагандисты, культурные деятели, юмористы. Они – инструменты путина, помогающие ему сеять смерть. Эти люди зарабатывают на лжи и разжигании ненависти, нацизме 21 века, но жить хотят на Западе. Они покупают недвижимость среди тех, кого призывают ненавидеть и убивать. Да, они говорят убивать не только украинцев", — отметил Андрей Ермак.

Глава ОП также подчеркнул, что Украина сделает все возможное, чтобы лишить известных россиян, поддерживающих войну, имущества за границей и привычного роскошного образа жизни. Все доказательства преступлений уже задокументированы и плата за них неизбежна.

"Мы знаем о них все. Мы изучили их образ жизни, нашли имущество, собрали доказательства преступлений. И мы сделаем все, чтобы лишить их всего и наказать. Пропагандисты режима путина должны исчезнуть как явление. Они виноваты в этой войне и за это заплатят сполна", — заверил Андрей Ермак.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Филипп Киркоров попытался унизить президента Зеленского после введения санкций, но нарвался на хейт. Украинцы в комментариях быстро поставили путиниста на место.