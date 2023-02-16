россию возвращают в XVII век: в сети восхитились планом новых санкций

В новый список войдут весьма символические пункты

Журналисты выяснили более подробно, что будет включать новый юбилейный пакет санкции от ЕС против россии. По их словам в новый список войдут, как меры которые призваны ослабить военную машину рф, так и весьма символические пункты, в частности, такие желанные для россиян унитазы.

Так, по данным европейского издания "EUobserver" часть нового торгового запрета предназначена для более широкого удара по промышленному потенциалу россии.

"Этот разнообразный список включает биде, унитазы, смывные бачки и аналогичную сантехнику, а также светодиоды, пеньковую пряжу, вилочные погрузчики, машины для сортировки почты, дымоходы, кирпичи, шины и даже перья для ручек", — говорится в материале.

В тоже время, отмечают журналисты, включение символических предметов и малоизвестных технологий происходит, когда российская алмазная и атомная промышленность снова остаются без внимания.

.Данную информацию уже во всю обсуждают в сети. Некоторые пользователи отмечают, что таким образом россия все быстрее скатывается в XVII век, а вот другие высказывают недовольство, считая, что эти меры якобы ничего не дадут.

Напомним, ранее мы писали о том, что звезды российского спорта будут выступать за сборную Палестины из-за санкций.

Также мы сообщали о том, что eнитазы и "стиралки" уже не популярны — оккупанты попали на камеру с необычным "трофеем".