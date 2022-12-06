Унітази та "пралки" вже не популярні: окупанти потрапили на камеру з незвичайним "трофеєм"

Масштаби крадіжок серед росіян не знижуються

Окупанти в Україні вже прославилися своєю схильністю красти все, що погано лежить, а в мережі продовжують з’являтися нові свідчення чергових подвигів росіян.

Так, на новому відео, яке було оприлюднено в телеграм-каналі "Інсайдер", видно, що окупанти вже вдосталь накрали пральних машин і унітазів і тепер перейшли на ванни.

"Армія путіна, вкравши всі унітази — почала освоювати великі форми та принципово нову бойову тактику. Тепер упирі вже крадуть важкі ванни. За стратегічною думкою суровикина (командувач окупаційної армії в Україні, — ред.), позбавлені ванн українці будуть деморалізовані і нарешті погодяться на "переговори", — влучно прокоментував ситуацію російський журналіст Олександр Невзоров.

Як повідомлялося раніше, ванна це далеко не найдивніше з того, що росіяни вкрали, поки перебували в Україні. Так у квітні українські військові змогли виявити БТР ущерть набитий краденими іграшками, купонами, сковорідками та велосипедами.

Пізніше стало відомо, що лише за один день, 2 квітня, окупанти відправили додому через білоруську службу доставки майже 2 тонни награбованого включно з одягом, побутовою технікою, інструментами та навіть кришкою від багажника.