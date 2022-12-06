Унитазы и "стиралки" уже не популярны: оккупанты попали на камеру с необычным "трофеем"

Масштабы воровства среди россиян не снижаются

Оккупанты в Украине уже прославились своей склонностью воровать все, что плохо лежит, а в сети продолжают появляться все новые свидетельства очередных подвигов россиян.

Так на новом видео, которое было обнародовано в телеграм-канале "Инсайдер", видно, что оккупанты уже вдоволь наворовали стиральных машин и унитазов и теперь перешли на ванны.

"Армия путина, украв все унитазы — начала осваивать крупные формы и принципиально новую боевую тактику. Теперь упыри уже крадут тяжёлые ванны. По стратегической мысли суровикина (командующий оккупационной армией в Украине, — ред.), лишённые ванн украинцы будут деморализованы и наконец, согласятся на "переговоры", — метко прокомментировал ситуацию российский журналист Александр Невзоров.

Как сообщалось ранее, ванна это далеко не самое странное из того, что россияне украли, пока находились в Украине. Так в апреле украинские военные смогли обнаружить БТР битком набитый ворованными игрушками, купонами, сковородками и велосипедами.

Позже стало известно, что лишь за один день, 2 апреля, оккупанты отправили домой через белорусскую службу доставки почти 2 тонны награбленного включая одежду, бытовую технику, инструменты и даже крышку от багажника.