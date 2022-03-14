Тяга до унітазів: окупанти пограбували музей у Запорізькій області

Окупанти знищили все, що було на шляху, але забрали мармуровий унітаз

Російські окупанти, чия армія вже легалізувала мародерство, краде не лише телевізори, а й простіші предмети, наприклад, унітаз. Саме його військові Росії винесли з музею-заповідника "садиба Попова" в Запорізькій області.

Про це повідомила директор Василівського історико-архітектурного музею "Садиба Попова" Ганна Головко.

Директор розповіла, що окупанти виламали всі двері, побили вікна та знищили все, що було на їхньому шляху. Оргтехніку вони розгромили та розтоптали ногами, а все, що змогли взяти до рук та сумок, — забрали.

Керівник Департаменту культури та інформаційної політики Запорізької ОДА Влад Мороко на своїй сторінці у Facebook розповів, що російські окупанти вкрали мармуровий унітаз.

"Сьогодні орки, грабуючи Садибу Попова, разом із пилами та шуруповертом, вкрали мармуровий унітаз годинників графів Попових. Що примітно, вперше цей унітаз вкрали ще більшовики. Згодом хтось із нащадків злодіїв "вернув" крадуть злощасний унітаз.

Зазначимо, що "Садиба Попова" – єдина в регіоні замкова споруда. Її збудували у 1894 році.

Нагадаємо, що викрадені унітази — це обличчя російських мародерів. Так, у 2008-му році в Грузії місцева влада обурювалася, що російська військова займається мародерством і крім техніки крадуть і побутові речі, навіть такі, як унітаз. А нещодавно росія повернула Україні захоплені у 2014-му році кораблі, з яких також вкрали унітази.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у Києві озброєні мародери на джипах пограбували автосалон, їх затримали.