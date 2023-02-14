Російський банкір пророкував крах економіки рф: подробиці

Банкір не вірить, що росії вдасться довго протриматися у поточному стані

У разі затягування бойових дій в Україні та економічного протистояння із Заходом російська економіка довго вистояти не зможе.

Про це розповів в інтерв’ю Forbes екс-глава російського банку "Відкриття", а до цього "дочки" ВТБ (ВТБ24) Михайло Задорнов "розклад ресурсів" у військовому та економічному конфлікті абсолютно не на користь кремля.

За його словами, росія витрачає на оборонні потреби 4% свого ВВП, що більше, ніж у будь-якій країні Європи, проте її загальний бюджет становить лише одну десяту від американського.

"А якщо ми складемо ресурси тих країн, які починають постачання озброєнь на користь України, та сумарний обсяг ресурсів, які вони можуть виставити під час затягування конфлікту, то, повірте, можна скласти у стовпчик, це абсолютно непорівнянні величини", — пояснив Задорнов.

Також банкір скептично поставився до ідеї, що росії вдасться жити в режимі, коли їй все доведеться робити для себе, зазначивши, що це більше схоже на ілюзію чи політичне гасло.

Проблем також завдасть і те, що імпортне програмне забезпечення та обладнання можна замінити лише частково, каже він.

За його словами, це вже призвело до того, що частина великих проектів у нафтогазовій галузі, хімічній промисловості та лісовій галузі вже сповільнилася у розвитку.

Нагадаємо, глава українського МЗС Дмитро Кулеба розповів, що до річниці вторгнення Україна готує низку заходів, включаючи й санкційні, які стануть чітким сигналом для росії та її диктатора володимира путіна.