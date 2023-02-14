Российский банкир предрек крах экономики рф: подробности

Банкир не верит, что россии удастся долго продержаться в текущем состоянии

В случае затягивания боевых действий в Украине и экономического противостояния с Западом российская экономика долго выстоять не сможет.

Об этом рассказал в интервью Forbes экс-глава российского банка "Открытие", а до этого "дочки" ВТБ (ВТБ24), Михаил Задорнов, "расклад ресурсов" в военном и экономическом конфликте абсолютно не в пользу кремля.

По его словам, россия тратит на оборонные нужды 4% своего ВВП, что больше чем в любой стране Европы, однако ее общий бюджет составляет лишь одну десятую от американского.

"А если мы сложим ресурсы тех стран, которые начинают поставки вооружений в пользу Украины, и суммарный объем ресурсов, которые они могут выставить при затягивании конфликта, то, поверьте, можно сложить в столбик, это абсолютно несопоставимые величины", — объяснил Задорнов.

Также банкир скептически отнесся к идее, что россии удастся жить в режиме, когда ей все придется производить для себя, отметив, что это больше похоже на иллюзию или политический лозунг.

Проблем также доставит и то, что импортное программное обеспечение и оборудование можно заменить лишь частично, говорит он.

По его словам, это уже привело к тому, что часть крупных проектов в нефтегазовой отрасли, химической промышленности и лесной отрасли уже замедлились в развитии.

Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что к годовщине вторжения Украина готовит ряд мероприятий, включая и санкционные, которые станут четким сигналом для россии и ее диктатора владимира путина.