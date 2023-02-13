Санкции и не только: Кулеба рассказал о "подарке" для путина на годовщину вторжения

Российскому руководству пошлют четкий сигнал

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал о мероприятиях, которые готовятся к годовщине российского вторжения. Они пройдут не только в Украине, а и в других столицах мира, а также в ООН в Нью-Йорке.

В эфире телемарафона он отметил, что это будет четким сигналом российскому президенту рф владимиру путину про то, что если он играет на истощение и надеется, что время на его стороне, то он ошибается. "Единство с Украиной с каждым днем лишь растет, и в этой войне ты непременно проиграешь", — сказал Кулеба.

Кулеба также назвал составным элементом сигнала для путина приезд в Польшу американского президента Джо Байдена. Глава МИД отметил, что важен приезд в Польшу как страну, играющую "чрезвычайно важную роль в обеспечении второго оружейного фронта для Украины". Но не только приезд Байдена важен — к 24 февраля готовятся новые санкции.

Также Кулеба поделился тем, что есть план по "перезагрузке" ООН и россии в Совете безопасности. Украина заинтересована, чтобы "делигитимизировать" присутствие россии в организации как наследницы СССР — это первый шаг и если он будет достигнут, для россии это будет "страшный международный удар". Украина начала процесс в 2022 году, и он будет не быстрым.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что следующая встреча в формате "Рамштайн", на которой будет обсуждаться международная помощь Украине состоится в скором времени. Ожидается объявление о количестве танков для Украины и скорости их поставок.