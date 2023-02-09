Война — день 351: оккупанты усиливают давление на ВСУ на Донбассе и готовятся к новому наступлению

Оперативно о главном 9 февраля

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 351 день. Оккупанты усиливают атаки в Донецкой и Луганской областях и готовятся начать новое масштабное наступление, целью которого может стать Запорожская и Харьковская области. При этом, по всей видимости, враг осознал, что внезапной атаки не получится, а потому решил предпринять новую тактику, которая заключается в постепенном наращивании давления на позиции ВСУ.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 9 февраля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

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С данными за 6 февраля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 348: россия готовится начать новое наступление и обстреливает мирные города.

О происходившем 7 февраля читайте в материале: Война — день 349: россияне давят и пытаются окружить Бахмут

Информация за 8 февраля доступна в сводке: Война — день 350: оккупанты давят на Бахмут и стягивают войска к Лиману