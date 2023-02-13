Ночная атака, "сюрприз" для россии и улучшение в энергосистеме: топ новостей, которые вы могли проспать

Собрали новости, которые могли пройти мимо вас

Ночь на понедельник, 13 февраля, прошла довольно спокойно, тревога была лишь в нескольких восточных областях, но есть несколько интересных новостей.

"Телеграф" собрал главные новости вечера и ночи, которые вы могли пропустить.

Ночная атака россии

В ночь на 13 февраля россия направила разведывательный дрон и несколько воздушных шаров по Днепропетровской области, силы ПВО уничтожили их. Некоторые каналы писали, что это были "шахеды", но это не так, отмечают в воздушных силах ВСУ.

Кроме того, вечером слышали взрывы в Краматорске и оккупированном Мариуполе.

"Подарочек" для рф на годовщину

Готовятся новые санкции и другие меры к 24 февраля 2023 года — годовщине вторжения россии, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Они будут объявлены в разных странах, в разных институциях. Это тоже будет часть этого сигнала единства ради победы", — подчеркнул Кулеба.

Ситуация в энергосистеме

"Укрэнерго" не предоставил ограничения потребления электроэнергии на 13 февраля, что позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Однако при перегрузке сетей могут быть ограничения согласно стабилизационным графикам.

Как объясняет председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сейчас состояние энергосистемы лучше, чем было в последнее время, — темпы восстановления быстрее темпов разрушений, однако все еще может измениться.

Успехи ВСУ

В боях под Угледаром была полностью разгромлена элитная 155-я бригада морской пехоты из Владивостока, об этом пишет авторитетное американское издание Politico.

По данным авторов, бригаду уже доукомплектовали после Ирпеня и Бучи, и после поражения под Донецком, а сейчас она была разбита включительно с командным составом.

Кстати, по данным Генштаба на утро 13 февраля, противник несет значительные потери, особенно в живой силе. Сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Из-за низкого уровня обеспечения зимним обмундированием с января текущего года значительно возросло количество российских военнослужащих с признаками обморожения конечностей. Так, в медицинских учреждениях Горловки Донецкой области количество пациентов с таким диагнозом составляет до 30 процентов всех раненых.

Воздушные инциденты продолжаются

Военные США обнаружили новый летающий объект в воздушном пространстве у озера Гурон на границе с Канадой — он был сбит по приказу президента Джо Байдена, пишет CNN.

По данным Пентагона, тот объект был опасен для полетов и составлял "угрозу из-за его потенциальных возможностей наблюдения".

Китай также заявил о неопознанном летающем объекте на востоке страны.

Зерновое соглашение работает

От старта Черноморской зерновой инициативы из портов Украины вывезено более 21 млн. тонн сельхозпродукции. Из этого объема на кукурузу приходится 47%, пшеница — 29%, подсолнечное масло и шрот — по 5%, остальные грузы — 14%. Об этом свидетельствуют данные ООН.

Больше всего продукции получили Китай (4,2 млн. тонн), Испания (3,8 млн.), Турция (2,4 млн.), Нидерланды (1,2 млн.) и Египет (724,7 тыс. тонн).

Оперативно следить за ситуацией на фронте также можете с помощью нашей онлайн-трансляции: Война — день 355: войска рф атакуют на Донбассе и обстреливают мирные города.