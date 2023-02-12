россия усилила обстрелы Николаевщины: в ВСУ объяснили, чего добивается агрессор

Враг вновь обстрелял Очаковское направление

Российские оккупанты, находящиеся на Кинбурнской косе продолжают терроризировать местное население обстрелами и пытаются сделать все возможное, чтобы не допустить привлечение Николаевщины к зерновому соглашению.

Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Если рассматривать географию Кинбурнской косы полуострова, соединенного по суше с временно оккупированной Херсонщиной, мы понимаем, что основное скопление войск непосредственно в корне этого полуострова, там, где они чувствуют себя более или менее защищены, отдалены от Сил обороны Украины. То, что они выдвигают свои объекты для огневого поражения, разворачивают огневые позиции на другом краю Кинбурнской косы ближе к Очакову, это как раз случаи, когда они точечно действуют и немедленно оттуда ушиваются. Потому что понимают, что в ответ получат поражение", — сказала Гуменюк.

По ее словам, за последние сутки российские оккупанты вновь обстреляли Очаковское направление, в очередной раз совершая терроризм относительно международных морских транспортных путей, чтобы не допустить Николаевщину к зерновому соглашению. Вместе с тем военные страны-агрессора бьют по критической инфраструктуре, чтобы оставить местное население без минимальных удобств.

Также Наталья Гуменюк добавила, что ротация захватчиков на Кинбурнской косе связана, скорее, с тяжелым морально-психологическим состоянием военных рф.

"То, что враг пытается проводить ротацию личного состава – это больше связано с его морально-психологическим состоянием. Потому что долгое нахождение там без определенных боевых успехов деморализует людей", — подытожила она.

Отметим, что глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в своем Telegram-канале, что за минувшие сутки оккупанты наносили удары по акватории и населенному пункту Очаковской общины. Перед этим, 9 и 10 февраля, по словам Кима, враг наносил артиллерийские удары по акватории и береговой полосе Очаковской общины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время очередного массированного ракетного обстрела Украины, который россияне совершили 10 февраля, Виталий Ким жестко потролил оккупантов.