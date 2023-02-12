росія посилила обстріли Миколаївщини: у ЗСУ пояснили, чого домагається агресор

Ворог знову обстріляв Очаківський напрямок

Російські окупанти, які перебувають на Кінбурнській косі, продовжують тероризувати місцеве населення обстрілами й намагаються зробити все можливе, щоб не допустити залучення Миколаївщини до зернової угоди.

Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Якщо розглядати географію Кінбурнської коси півострова, з'єднаного по суші з тимчасово окупованою Херсонщиною, ми розуміємо, що основне скупчення військ безпосередньо в корені цього півострова, там, де вони почуваються більш-менш захищено, віддалені від Сил оборони України. Те, що вони висувають свої об’єкти для вогневої поразки, розгортають вогневі позиції на іншому краю Кінбурнської коси ближче до Очакова, це якраз випадки, коли вони точково діють і негайно звідти вшиваються. Тому що розуміють, що у відповідь отримають поразку", — сказала Гуменюк.

За її словами, за останню добу російські окупанти знову обстріляли Очаківський напрямок, вкотре вчиняючи тероризм щодо міжнародних морських транспортних шляхів, щоб не допустити Миколаївщину до зернової угоди. Водночас військові країни-агресора б’ють по критичній інфраструктурі, щоб залишити місцеве населення без мінімальних зручностей.

Також Наталія Гуменюк додала, що ротація загарбників на Кінбурнській косі пов’язана, скоріше, із важким морально-психологічним станом військових росії.

"Те, що ворог намагається проводити ротацію особового складу — це більше пов’язано з його морально-психологічним станом. Тому що тривале перебування там без певних бойових успіхів деморалізує людей", — підсумувала вона.

Зазначимо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив у своєму Telegram-каналі, що минулої доби окупанти завдавали ударів по акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Перед цим, 9 та 10 лютого, за словами Кіма, ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії та береговій смузі Очаківської громади.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час чергового масованого ракетного обстрілу України, який росіяни здійснили 10 лютого, Віталій Кім жорстко потролив окупантів.