Как остров Змеиный: Ким объяснил, чем Кинбурнская коса так важна для Украины

Даже маленький клочок в море дает украинским военным дополнительную дистанцию

Освобождение Кинбурнской косы в Николаевской области, которую российские оккупанты захватили еще летом, будет означать укрепление позиций Украины в Черном море и позволит обеспечить защиту Очаковской общины от постоянных обстрелов. Также освобождение поможет усилить безопасность судов, которые будут идти по зерновому коридору.

Географически Кинбурнская коса очень близко подходит к Очаковской общине. Через этот пролив есть прямой заход в морские порты Николаевщины. Её освобождение позволит исключить возможность обстрела ПТРК, минометными и артснарядами судов, которые будут проходить зерновым коридором. Об этом в интервью изданию LIGA сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Он подчеркнул, что освобождение Кинбурнской косы в первую очередь важно для безопасности Очаковской общины Николаевской области, которая сейчас живет под постоянными обстрелами оккупантов.

Вместе с тем он добавил, что освобождение этой косы, дает дополнительное преимущество, сравнив его с уже освобожденным украинским островом Змеиным.

"С военной точки зрения даже маленький клочок в море дает нам дополнительную дистанцию, как остров Змеиный или наш Майский. Потому что в море огромные открытые просторы, там это очень важно", — сказал Ким.

На вопрос о том, сможет ли Кинбурнская коса стать плацдармом для дальнейшей деоккупации юга, Ким ответил, что так не считает.

"То есть плацдарм может быть где угодно. Но там – одна дорога на Кинбурн и выход, которым сложно воспользоваться. Она будет заминирована и под огнем", — подчеркнул глава Николаевской ОВА.

Также Виталий Ким добавил, что контроль над Кинбурном позволит контролировать Николаевский порт, а также обеспечить работу ряда других портов.

"И у нас еще есть дальше по Южному Бугу порты – Новоодесский и Вознесенский, они смогут работать. Да еще терминалы того же Нибулона расположенные выше по реке Южный Буг", — подытожил Ким.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, чем так важна Кинбурнская коса и станет ли ее освобождение новым этапом войны.