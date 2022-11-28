Операция на Кинбурнской косе продолжается, но есть сложности: в ОК "Юг" поделились деталями

На происходящее влияют сразу несколько факторов, среди которых — политический

На Кинбурнской косе в Николаевской области продолжается военная операция. Территорию оккупанты захватили еще летом. В последнее время тема ее деоккупации поднимается все чаще.

Как сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, на косе идут боевые действия. Работа очень сложная. К усложняющим факторам относят как географическое расположение, так и погодные условия — ветер и шторм. Легкости не добавляют и идеи приобщить Николаевскую область к которой административно относится коса, к зерновому коридору. Гуменюк также призвала радоваться только тогда, когда будет официальное объявление от Генштаба.

Отметим, что коса прикрывает собой вход в Днепровско-Бугский лиман и выше по течению Бугский Лиман, на берегу его находится порт "Ольвия", на который может расшириться действие зерновой сделки, как и на Николаев. Коса находится на Кинбурнском полуострове напротив Очакова возле устьев двух рек.

Кинбурнская коса на карте напротив Очакова / DeepState

Аналитики Института изучения войны отмечают, что россияне сами не верят в то, что смогут удержать позиции на косе и готовят линию обороны на месте въезда на материк, а также на пляжах в окрестностях. Система обороны на Херсонщине укрепляется россиянами именно вдоль основных трасс и линий логистики. Как ранее сообщал "Телеграф", возвращение Кинбурнской косы под контроль Украины даст не только снижение количества ударов россиян по Очакову, но и позволит Украине частично контролировать акваторию Черного моря.