Операція на Кінбурнській косі продовжується, але є складнощі: у ОК "Південь" поділилися деталями

На те, що відбувається, впливають відразу кілька факторів, серед яких — політичний

На Кінбурнській косі на Миколаївщині триває військова операція. Територію окупанти захопили ще влітку. Останнім часом тема її деокупації порушується дедалі частіше.

Як повідомила голова об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, на косі точаться бойові дії. Робота дуже складна. До ускладнюючих факторів відносять як географічне розташування, так і погодні умови – вітер та шторм. Легкості не додають і ідеї долучити Миколаївську область, до якої адміністративно належить коса, до зернового коридору. Гуменюк також закликала радіти лише тоді, коли буде офіційне оголошення Генштабу.

Зазначимо, що коса прикриває собою вхід до Дніпровсько-Бузького лиману та вище за течією Бузький Лиман, на березі його знаходиться порт "Ольвія", на який може розширитися дія зернової угоди, як і на Миколаїв. Коса знаходиться на Кінбурнському півострові навпроти Очакова біля гирла двох річок.

Кінбурнська коса на карті навпроти Очакова/DeepState

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що росіяни самі не вірять у те, що зможуть утримати позиції на косі та готують лінію оборони на місці в’їзду на материк, а також на пляжах на околицях. Система оборони на Херсонщині укріплюється росіянами саме вздовж основних трас та ліній логістики. Як раніше повідомляв "Телеграф", повернення Кінбурнської коси під контроль України дасть не лише зниження кількості ударів росіян по Очакову, а й дозволить Україні частково контролювати акваторію Чорного моря.