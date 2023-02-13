Нічна атака, "сюрприз" для росії та покращення в енергосистемі: топ новин, які ви могли проспати

Зібрали новини, які могли пройти повз вас

Ніч на понеділок, 13 лютого, пройшла досить спокійно, тривога була лише у кількох східних областях, проте є кілька цікавих новин.

"Телеграф" зібрав головні новини вечора та ночі, які ви могли пропустити.

Нічна атака росії

В ніч на 13 лютого росія спрямувала розвідувальний дрон та кілька повітряних куль по Дніпропетровській області, — сили ППО знищили їх. Деякі канали писали, що це були "шахеди", але це не так, наголошують в Повітряних силах ЗСУ.

Крім того, ввечері чули вибухи в Краматорську та окупованому Маріуполі.

"Подаруночок" для рф на річницю

Готуються нові санкції та інші заходи до 24 лютого 2023 року, — річниці вторгнення росії, розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Вони будуть оголошені в різних країнах, в різних інституціях. Це теж буде частина цього сигналу єдності заради перемоги", — підкреслив Кулеба.

Ситуація в енергосистемі

"Укренерго" не надав обмежень споживання електроенергії на 13 лютого, що дозволяє не відключати світло в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Однак у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційних графіків.

Як пояснює голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, наразі стан енергосистеми кращий, ніж був останнім часом, — темпи відновлення швидші за темпи руйнувань, проте все ще може змінитися.

Успіхи ЗСУ

У боях під Вугледаром була повністю розгромлена елітна 155-ї бригада морської піхоти з Владивостока, про це пише авторитетне американське видання Politico.

За даними авторів, бригаду вже доукомплектовували після Ірпеня і Бучі, після поразки під Донецьком, а зараз вона була розбита вщент включно з командним складом.

До речі, за даними Генштабу на ранок 13 лютого, противник зазнає значних втрат, особливо у живій силі. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Через низький рівень забезпечення зимовим обмундируванням, з січня поточного року значно зросла кількість російських військовослужбовців з ознаками обмороження кінцівок. Так, у медичних закладах Горлівки Донецької області кількість пацієнтів з таким діагнозом складає до 30 відсотків від усіх поранених.

Повітряні інциденти продовжуються

Військові США виявили новий літаючий об'єкт у повітряному просторі біля озеру Гурон на кордоні з Канадою, — його було збито за наказом президента Джо Байдена, пише CNN.

За даними Пентагону, той об'єкт був небезпечним для польотів і становив "загрозу через його потенційні можливості спостереження".

Китай також заявив про невпізнаний літаючий об'єкт на сході країни.

Зернова угода працює

Від старту Чорноморської зернової ініціативи з портів України вивезено понад 21 млн тонн сільгосппродукції. З цього обсягу на кукурудзу припадає 47%, пшеницю — 29%, соняшникову олію та шрот — по 5%, решта вантажів — 14%. Про це свідчать дані ООН.

Більше всього продукції отримали Китай (4,2 млн тонн), Іспанія (3,8 млн), Туреччина (2,4 млн), Нідерланди (1,2 млн) та Єгипет (724,7 тис. тонн).

Оперативно слідкувати за ситуацією на фронті також можете за допомогою нашої онлайн-трансляції: Війна — день 355: війська рф атакують на Донбасі і обстрілюють мирні міста.