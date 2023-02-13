Війна — день 355: війська рф атакують на Донбасі і обстрілюють мирні міста

Оперативно про головне 13 лютого

Російське вторгнення в Україну триває 355 днів. Окупанти посилили тиск на Донбасі та досягли невеликих успіхів у районі Бахмута, проте на інших напрямках суттєвого просування не фіксується. Таким чином новий повномасштабний наступ росіян поки що призводить лише до збільшення кількості їх втрат у живій силі та техніці. Водночас збільшується і кількість ударів по мирних населених пунктах та критичній інфраструктурі України.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 13 лютого, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:30 Ворог вдарив по громадах Сумщини з мінометів та артилерії, зафіксовано 50 прильотів.

00:00 Фінляндія поки що не прийняла рішення про передачу танків Україні. Як пояснила прем’єрка країни Санна Марін, така тяганина пов’язана з тим, що її країна межує з росією. Водночас вона зазначила, що підтримує спільні із ЄС закупівлі зброї для ЗСУ

Про те, що відбувалося 10 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 352: окупанти завдають ударів, ЗСУ б’ють по тилах.

Інформація за 11 лютого доступна у зведенні: Війна — день 353: росіяни намагаються прорватися на Луганщині та тиснуть на Бахмут

З даними за 12 лютого можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 354: росія розпочала наступ на Донбасі, але зазнає тяжких втрат.