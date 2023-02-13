Гучна заява Зеленського щодо Молдови: президент країни все підтвердила

Санду розповіла про план рф, який розкрила Україна

Очільниця Молдови Мая Санду заявила, що інформацію, яку озвучив президент України Володимир щодо загрози дестабілізації в республіці, офіційно підтвердили й представники молдавських спецслужб. Нагадаємо, що український лідер під час зустрічі з лідерами країн Європейського союзу виступив із твердженням, що передав своїй молдавській колезі якийсь "російський документ", в якому зазначено план щодо дестабілізації політичної обстановки в республіці. Зеленський запевнив, що цей документ вдалося перехопити українським розвідникам.

Так, за даними видання Newsmaker, про це президентка Молдови сказала під час чергового пресбрифінгу. За її словами, у плані йдеться про певні насильницькі дії проти держустанов та навіть захоплення заручників.

"Це короткостроковий план, який передбачає диверсії із залученням осіб із військовою підготовкою, перевдягнених у цивільне. Вони планують насильницькі дії, у тому числі напади на деякі держустанови та захоплення заручників", — пояснила Санду.

Вона також додала, що матеріали, отримані нею від Києва, містять велику кількість логістичних документів для подальшої організації диверсій. Зокрема, передбачалося використання осіб з-за меж Республіки для насильницьких дій безпосередньо у самій Молдові.

"Наприклад, матеріали містять інструкції для в'їзду до Молдови громадян рф, Білорусі, Сербії та Чорногорії", — додала вона.

Крім того, за словами президентки, тривала підготовка й до захоплення влади у Кишиневі під виглядом нібито мирних протестів. Наразі силові структури Республіки роблять усе можливе, аби запобігти провокаціям.

Інформацію щодо ймовірних диверсій у Молдові встиг прокоментувати й Секретар РНБО Олексій Данілов. На його думку, воєнні угруповання з Чечні, більше відомі як "кадирівці", які залучені росією до війни в Україні, можуть опинитися й на території Республіки.

Як повідомив Данілов під час чергового ефіру всеукраїнського телемарафону "Єдиних новин", Україна дуже уважно слідкує за цією ситуацією.

"Деякі з тих покидьків, які були 24-25-26 лютого у складі так званого "чеченського угруповання" тут, на нашій території, сьогодні вже знаходяться зовсім в іншій точці світу. Вони сьогодні працюють "рятувальниками" в Туреччині. Ми зараз дуже уважно відслідковуємо цю ситуацію, щоб не трапилося так, що ці "рятувальники" опинилися в Кишиневі", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав, як у Молдові різко розкритикували очільника російського мзс сергія лаврова. Зокрема, речник парламенту республіки Ігор Гросу, заявив, що путінський поплічник уособлює в собі нескінченну кількість "гнилого шовінізму і імперіалізму, який буквально смердить смертю, кров'ю, стражданнями, селами, стертими з лиця землі".