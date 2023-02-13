Громкое заявление Зеленского по поводу Молдовы: президент страны все подтвердила

Санду рассказала о плане рф, который раскрыла Украина

Руководитель Молдовы Майя Санду заявила, что информацию, озвученную президентом Украины Владимиром об угрозе дестабилизации в республике, официально подтвердили и представители молдавских спецслужб. Напомним, что украинский лидер во время встречи с лидерами стран Европейского союза выступил с утверждением, что передал своей молдавской коллеге некий "российский документ", в котором отмечен план по дестабилизации политической обстановки в республике. Зеленский заверил, что этот документ удалось перехватить украинским разведчикам.

Так, по данным издания Newsmaker, об этом президент Молдовы сказала во время очередного прессбрифинга. По ее словам, в плане речь идет о некоторых насильственных действиях против госучреждений и даже захвата заложников.

"Это краткосрочный план, предусматривающий диверсии с привлечением лиц с военной подготовкой, переодетых в гражданское. Они планируют насильственные действия, в том числе нападения на некоторые госучреждения и захваты заложников", — пояснила Санду.

Она также добавила, что материалы, полученные ею от Киева, содержат множество логистических документов для дальнейшей организации диверсий. В частности, предполагалось использование лиц из-за границ Республики для насильственных действий непосредственно в самой Молдове.

"К примеру, материалы содержат инструкции для въезда в Молдову граждан рф, Беларуси, Сербии и Черногории", — добавила она.

Кроме того, по словам президента, продолжалась подготовка и к захвату власти в Кишиневе под видом мирных протестов. В настоящее время силовые структуры Республики делают все возможное, чтобы предотвратить провокации.

Информацию о предполагаемых диверсиях в Молдове успел прокомментировать и Секретарь СНБО Алексей Данилов. По его мнению, военные группировки из Чечни, более известные как "кадыровцы", вовлеченные россией в войну в Украине, могут оказаться и на территории Республики.

Как сообщил Данилов в ходе очередного эфира всеукраинского телемарафона "Единых новостей", Украина очень внимательно следит за этой ситуацией.

"Некоторые из тех подонков, которые были 24-25-26 февраля в составе так называемой "чеченской группировки" здесь, на нашей территории, сегодня уже находятся совсем в другой точке мира. Они сегодня работают "спасателями" в Турции. Мы сейчас очень внимательно отслеживаем эту ситуацию, чтобы не случилось так, что эти "спасатели" оказались в Кишиневе", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал, как в Молдове резко раскритиковали главу российского мида сергея лаврова. В частности, спикер парламента республики Игорь Гросу, заявил, что путинский приспешник олицетворяет в себе бесконечное количество "гнилого шовинизма и империализма, который буквально воняет смертью, кровью, страданиями, селами, стертыми с лица земли".