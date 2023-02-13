Відомого кадировського генерала, який воював в Україні, отруїли: що відомо

Окупант залишився живим, але опинився в лікарні

Відомі своїми ТікТок-постановкам кадировці ледь не втратило одного з важливих командирів. Голову спецзагону "Ахмат", який вважається причетним до багатьох звірств в Україні, апти алаудінова було отруєно — йому надіслали лист, просякнутий отрутою.

Про це розповів голова Чечні рамзан кадиров. Замах не вдався — алаудінов залишився живим, загрози здоров’ю нема. Однак і і він, і його ад’ютанти, які контактували з листом — у лікарні.

При отриманні конверта алаудінов зрозумів, що щось не так, тільки після його відкриття. Він обробив руки і промив ніс. Аналогічно зробили і його ад’ютанти – у медсанбаті також опинився токсиколог, який їм допоміг.

рамзан кадиров та апти алаудінов

Лікарі в московській клініці лікують усіх трьох і намагаються визначити, чим намагалися отруїти алаудінова. Про апти відомо, що він до 2021 року очолював поліцію у Чечні. Потім став на чолі батальйону "Ахмат". Брав участь у вторгненні в Україну, за що став т.зв. "героєм росії". 25 серпня СБУ оголосила йому підозру — у березні-квітні 2022 року алаудінов керував "Ахматом" на території міст Рубіжне, Кремінна, Сєвєродонецьк і причетний до руйнувань населених пунктів та загибелі багатьох українців. Саме в СОБР "Ахмат" служив російський військовий, який кастрував на камеру українського військовополоненого.