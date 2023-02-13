Известного кадыровского генерала, воевавшего в Украине, отравили: что известно

Оккупант остался жив, но попал в больницу

Известные своими ТикТок-постановками кадыровцы едва не лишились одного из важных командиров. Глава спецотряда "Ахмат", который считается причастным к многим зверствам в Украине, апты алаудинов был отравлен — ему прислали письмо, пропитанное ядом.

Об этом рассказал глава Чечни рамзан кадыров. Покушение не удалось — алаудинов остался жив, угрозы для здоровья нет. Однако и алаудинов, и адъютанты, контактировавшие с письмом — в больнице.

При получении конверта алаудинов понял, что что-то не так, только после его открытия. Он обработал руки и промыл нос. Аналогично сделали и его адъютанты — в медсанбате также оказался токсиколог, который им помог.

рамзан кадыров и апты алаудинов

Врачи в московской клинике лечат всех троих и пытаются определить, чем пытались отравить алаудинова. Про апты известно, что он до 2021 года возглавлял полицию в Чечне. Затем стал во главе батальона "Ахмат". Участвовал во вторжении в Украину, за что стал т.наз. "героем россии". 25 августа СБУ объявила ему подозрение — в марте-апреле 2022 года алаудинов руководил "Ахматом" на территории городов Рубежное, Кременная, Северодонецк и причастен к разрушениям населенных пунктов и гибели многих украинцев. Именно в СОБР "Ахмат" служил российский военный, кастрировавший на камеру украинского военнопленного.