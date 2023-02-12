росія зазнає найбільших втрат з початку війни: у британській розвідці здивували цифрами

Зростання кількості втрат росіян пов’язане з низкою певних факторів

Країна-агресор продовжує зазнавати величезних втрат серед своїх військових. А за останні два тижні росіяни мали більше втрат, ніж з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства оборони Великобританії у Twitter. У відомстві посилаються на статистику втрат росіян, за даними Генштабу Збройних сил України.

"Хоча Міністерство оборонної розвідки Британії не може перевірити українську методологію, тенденції, які ілюструють дані, ймовірно, точні", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останні сім днів росія втрачає в середньому по 824 своїх військових на день. Це у чотири рази перевищує той показник, який був у червні-липні 2022 року.

"Зростання кількості втрат росіян, ймовірно, пов’язане з низкою факторів, включаючи брак навченого персоналу, координації та ресурсів на фронті — прикладом цього є Вугледар і Бахмут", — додали в Міноборони Британії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку лютого 2023 року The New York Times, спираючись на дані американських та інших західних чиновників, назвав цифри втрат росіян серед особового складу в Україні.