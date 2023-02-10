Війна — день 352: окупанти тиснуть на п’яти напрямках, ЗСУ б’ють по тилах

Оперативно про головне 10 лютого

Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну триває 352-й день. Ворог намагається взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської областей, тому концентрує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, але зазнає відчутних втрат.

У той же час ЗСУ наносять у відповідь точні та ефективні удари, знищуючи живу силу та техніку окупантів, а також ліквідуючи склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. При цьому українські бійці мають твердий намір освоїти нові види озброєння, які поставляються союзниками, що допоможе зробити розгром російських військ швидшим і практично неминучим.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 9 лютого, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:40 40 Німеччина надасть Словаччині сучасне ППО для посилення захисту кордону з Україною.

00:00 Сили ППО збили іранський дрон над Миколаївською областю.

Про те, що відбувалося 7 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 349: росіяни тиснуть і намагаються оточити Бахмут

Інформація за 8 лютого доступна у зведенні: Війна — день 350: окупанти тиснуть на Бахмут і стягують війська до Лиману

З даними за 9 лютого можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 351: окупанти посилюють тиск на ЗСУ на Донбасі та готуються до нового наступу