Війна — день 351: окупанти посилюють тиск на ЗСУ на Донбасі та готуються до нового наступу

Оперативно про головне 9 лютого

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 351 день. Окупанти посилюють атаки в Донецькій та Луганській областях та готуються розпочати новий масштабний наступ, метою якого може стати Запорізька та Харківська області. При цьому вочевидь ворог усвідомив, що раптової атаки не вийде, а тому вирішив зробити нову тактику, яка полягає в поступовому нарощуванні тиску на позиції ЗСУ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 9 лютого, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

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З даними за 6 лютого можна ознайомитися у трансляції: Війна – день 348: росія готується розпочати новий наступ та обстрілює мирні міста.

Про те, що відбувалося 7 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 349: росіяни тиснуть і намагаються оточити Бахмут

Інформація за 8 лютого доступна у зведенні: Війна — день 350: окупанти тиснуть на Бахмут і стягують війська до Лиману