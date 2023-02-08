Ворог різко посилив атаки на сході: свіжі карти боїв в Україні

Ворог намагається прорвати оборону на сході України та захопити Луганську та Донецьку області

Російські окупанти продовжують атакувати на різних напрямках на сході України. Не вщухають наступальні дії на Куп’янському та Лиманському напрямках – бої йдуть на лінії Сватове – Кремінна.

У звіті Інституту вивчення війни повідомляється, що ворог продовжує наземні атаки довкола Бахмута. На південному напрямку не досягли захоплення території, але встигли заявити про це.

За даними Генштабу, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках на околицях Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Досвідченого, Мар’їнки та Вугледара. Окупанти втрачають живу силу, але все одно намагаються прорватися.

Атаки ворога відбиті в районах населених пунктів Новоселівське, Червонопопівка, Шипилівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Федорівка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Спірне, Виїмка, Бахмут, Красна Гора, Парасковіївка, Іванівське, Часів Яр, Кам’янка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка та Богоявленка Донецької області.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Російські війська проводять обмежені атаки на північний захід від Сватового, на південний захід від Кремінної. На південний захід від Кремінної проводяться і російські наступальні операції у районі Сіверська. Їхні окупанти показують як підтримку наступу на Лиман, а не Бахмут.

Карта боїв на лінії Сватове — Кремінна

У районі Бахмута точаться бої. Атаки ворога відбиваються як на саме місто, так і на його околиці. Окупанти вже досить близько до шосе на Костянтинівку, щоб загрожувати українським постачанням цим маршрутом. У районі Авдіївки та на заході Донецької області напередодні не було підтверджених атак, проте вони знову поновилися. Цей напрямок продовжує залишатися одним із гарячих. Українські військові провели на вугледарському напрямку обмежений контрнаступ.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Немає підтвердженого територіального поступу російських військ на території півдня України. Окупанти стверджують про зміцнення позицій, захоплених у січні. Українські військові продовжують знищувати російські позиції на Херсонщині. Ворог веде обстріл у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Миколаївській області.

Лінія фронту у Запорізькій області

Лінія фронту у Херсонській області

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