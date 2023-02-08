Найбільш масштабна пропозиція: у Польщі розповіли, скільки бійців ЗСУ там готові навчити

У Польщі наголосили, що Україна має виграти війну

Польща готова щомісяця проводити комплексну підготовку одразу двох батальйонів українських військових одночасно в рамках програми ЄС з навчання бійців ЗСУ.

Як повідомляє Укрінформ, заступник міністра оборони країни Войцех Скуркевич під час засідання Сейму заявив, що це найбільш масштабна пропозиція щодо підготовки підрозділів ЗСУ.

Крім базової військової підготовки це міститиме також і спеціальну підготовку, у тому числі саперів та медиків.

"Польська пропозиція відрізняється декларацією групової підготовки… Щомісяця розпочинатимемо навчання одночасно двох українських батальйонів", — сказав чиновник.

При цьому він підкреслив, що програма навчання не повинна обмежуватися тренуваннями, а повинна включати комплексну програму підготовки до бойових дій. Крім того, він підкреслив, що техніка, на якій проводилося навчання, має бути передана Україні безкоштовно.

"Україна має виграти цю війну, інакше наслідки досягнення росією своїх цілей за допомогою агресії матимуть деструктивний вплив на цілу систему міжнародної безпеки", — додав Скуркевич.

Як повідомлялося раніше, Європейський Союз має намір оголосити про те, що за своєю програмою підготовки українських військових готовий навчити вдвічі більше бійців ЗСУ, ніж спочатку планував.