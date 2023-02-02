ЄС розширить програму навчання бійців ЗСУ вдвічі: скільки військовослужбовців пройде підготовку

Офіційне оголошення має бути зроблено найближчими днями

Європейський союз має намір оголосити про те, що за своєю програмою підготовки українських військових готовий навчити вдвічі більше бійців ЗСУ, ніж спочатку планував.

Як інформує DW, офіційне оголошення про це буде озвучено під час саміту ЄС 3 лютого, який попередньо має пройти у Києві.

Таким чином, якщо від початку планувалося навчити 15 тисяч військових, то тепер ця цифра зросте до 30 тисяч.

Крім того, Євросоюз на цьому саміті має намір оголосити про виділення пакета 25 мільйонів євро на розмінування.

Як повідомлялося раніше, про старт програми підготовки українських військових (EUMAM) було оголошено в листопаді 2022 року, тоді очікувалося, що в її рамках 15 тисяч українських військових пройдуть навчання в європейських країнах. У розширеній програмі не виключається також підготовка танкістів з управління ОБТ Leopard 2.

Наприкінці січня ЄС виділив програму навчання ще 45 мільйонів євро.

Варто зазначити, що подібна місія вже працює у Великій Британії. При цьому своїх інструкторів погодилися відправити Канаду, яка вже тренувала українських бійців у рамках програми UNIFIER, а також Швеція.