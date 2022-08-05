Канадські інструктори навчатимуть українських військових веденню бою на передовій: подробиці

Канадські інструктори викладатимуть українським військовим гнучку навчальну програму, орієнтовану на навички, необхідні для бою на передовій.

Дві сотні військовослужбовців збройних сил Канади (CAF) навчатимуть українських військових, десять тисяч яких проходитимуть навчання на території Великої Британії.

Про це повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд (Anita Anand) у своєму акаунті у соціальній мережі Твіттер у четвер, 4 серпня.

"Сьогодні я санкціонувала відправку до 225 військовослужбовців CAF до Сполученого Королівства, де вони навчатимуть українських новобранців, оскільки вони прагнуть збільшити свої сухопутні сили перед незаконною війною путіна", — написала Ананд.

Міністр оборони Канади додала, що коли минулої зими було припинено операцію UNIFIER в Україні, "ми взяли на себе зобов’язання відновити тренування, коли і де це буде можливо".

"Сьогодні ми виконуємо своє зобов’язання, спираючись на понад 600 млн дол військової допомоги, яку ми направили Україні з лютого", — зазначила вона.

За словами міністра, у Сполученому Королівстві бійці Збройних сил Канади викладатимуть гнучку навчальну програму, орієнтовану на навички, необхідні для бою на передовій.

"Нові українські новобранці приєднаються до понад 33 000 військовослужбовців Збройних сил України, які пройшли навчання у канадців у рамках Oп UNIFIER з 2015 року", — підсумувала Ананд.

Як повідомлялося, раніше Парламент Канади проголосував на підтримку постанови, якою дії російських окупантів в Україні визнаються геноцидом.