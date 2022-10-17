У ЄС ухвалили важливе рішення щодо українських військових

Місія стартує вже з наступного місяця

Глави Міністерств закордонних справ країн Європейського Союзу затвердили створення місії для навчання в ЄС українських військових. Крім того, Україна отримає ще один транш військової допомоги Україні у сумі 500 мільйонів євро.

Як повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк на сторінці у своєму Твіттері, відповідне рішення міністрами закордонних справ Європейського Союзу було прийняте під час чергового засідання у понеділок, 17 жовтня. Також він додав, що до навчань залучать близько 15 тисяч українських бійців.

"Міністри закордонних справ ЄС затвердили військову навчальну місію для України. Вона повинна навчити до 15 000 солдатів на території ЄС", — зазначив Джозвяк.

Також зазначається, що навчальна європейська місія для українців стартує вже у середині наступного місяця (листопада).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Сполучені Штати Америки планують відправити Україні ще один пакет військової допомоги на мільйони доларів, який включатиме в себе боєприпаси, техніку, а також медикаменти.