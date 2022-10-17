В ЕС приняли важное решение насчет украинских военных

Миссия стартует уже со следующего месяца

Главы Министерств иностранных дел стран Европейского Союза утвердили создание миссии по обучению в ЕС украинских военных. Кроме того, Украина получит еще один транш военной помощи Украине в сумме 500 миллионов евро.

Как сообщил редактор "Радио Свобода" по Европе Рикард Джозвяк на странице в своем Твиттере, соответствующее решение министрами иностранных дел Европейского Союза было принято во время очередного заседания в понедельник, 17 октября. Также он добавил, что к учениям будут привлечены около 15 тысяч украинских бойцов.

"Министры иностранных дел ЕС утвердили военную учебную миссию для Украины. Она должна обучить до 15 000 солдат на территории ЕС", — отметил Джозвяк.

Также отмечается, что обучающая европейская миссия для украинцев стартует уже в середине следующего месяца (ноября).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Соединенные Штаты Америки планируют отправить Украине еще один пакет военной помощи на миллионы долларов, включающий в себя боеприпасы, технику, а также медикаменты.