Україна зможе глушити російські та іранські дрони: чим допоможе НАТО

НАТО анонсувало нову допомогу для українських захисників, Столтенберг розкрив подробиці

У НАТО заявили про плани передати Україні додатковий комплексний пакет оборонної підтримки. Він включає і обладнання для глушіння російських та іранських безпілотників. А ударні дрони серії Shahed, як відомо, це небезпечні супротивники для ЗСУ, які вже завдали ряд втрат українській артилерії.

Про нову допомогу повідомив у четвер, 13 жовтня, генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг на брифінгу за підсумками зустрічі міністрів оборони держав-членів. Генсек наголосив, що надалі Захід має намір допомогти Україні перейти із радянського озброєння на сучасні засоби НАТО.

Так, цей пакет допомоги для України дасть змогу українським захисникам ефективно протидіяти БПЛА російського та іранського виробництва. Як заявив Столтенберг, йдеться про сотні засобів для глушіння дронів. Таке обладнання дозволяє відбивати атаки російських та іранських безпілотників, а отже, убезпечить об’єкти критичної інфраструктури й самих громадян.

Додамо, що у планах Альянсу також допомогти українським бійцям із паливом, зимовою формою, медикаментами.

Нагадаємо, у НАТО обіцяють сприяти відновленню оборонної промисловості та військової інфраструктури Україні після закінчення війни. Перехід зі зброї радянського зразка на стандарт Альянсу заплановано протягом наступних 10 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 12 жовтня відбулася чергова зустріч у форматі "Рамштайн". Низка країн, включаючи Німеччину, Нідерланди та Канаду, заявила про намір передати українським захисникам додаткове озброєння і спорядження.