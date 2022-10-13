Українську оборонну індустрію буде відновлено: в НАТО готові допомогти

Допомога передбачена в рамках довгострокового оборонного плану НАТО

НАТО допоможе Україні відновити оборонну промисловість та військову інфраструктуру після закінчення війни.

Як повідомляє hromadske, про це розповів представник Альянсу під час зустрічі з журналістами після зустрічі у форматі "Рамштайн" у Брюсселі. Він зазначив, що таке відновлення передбачено довгостроковим оборонним планом НАТО.

Чиновник зазначив, що Україна ще з часів СРСР має потужну оборонну промисловість, але під час російського вторгнення багато об’єктів стали метою атак.

"Ми шукатимемо способи, щоб допомогти відновити оборонну індустрію, щоб вона змогла забезпечити оборонні потреби України у довгостроковій перспективі", — сказав він.

Крім того, представник Альянсу додав, що буде також надано допомогу у переході зі зброї радянського зразка на зразки стандарту НАТО протягом наступних 10 років.

Як повідомлялося раніше, зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 12 жовтня, ще до її початку одразу кілька країн, включаючи Німеччину, Нідерланди та Канаду, заявили про намір передати Україні додаткове озброєння та спорядження.

Тим часом у США зазначили, що Західні країни мають намір створити в Україні нову систему протиповітряної оборони та для цього прискорять передачу комплексів ППО. Зокрема, Франція вже повідомила про намір передати партію зенітних ракет.