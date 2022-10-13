Украинская оборонная индустрия будет восстановлена: в НАТО готовы помочь

Помощь предусмотрена в рамках долгосрочного оборонного плана НАТО

НАТО поможет Украине восстановить оборонную промышленность и военную инфраструктуру после окончания войны.

Как сообщает hromadske, об этом рассказал представитель Альянса во время встречи с журналистами после встречи в формате "Рамштайн" в Брюсселе. Он отметил, что такое восстановление предусмотрено долгосрочным оборонным планом НАТО.

Чиновник отметил, что Украина еще со времен СССР имеет мощную оборонную промышленность, но во время российского вторжения многие объекты стали целью для атак.

"Мы будем искать способы, чтобы помочь восстановить оборонную индустрию, чтобы она смогла обеспечить оборонные потребности Украины в долгосрочной перспективе", — сказал он.

Кроме того, представитель Альянса добавил, что будет также оказана помощь в переходе с оружия советского образца на образцы стандарта НАТО в течение следующих 10 лет.

Как сообщалось ранее, встреча в формате "Рамштайн" прошла 12 октября, еще до ее начала сразу несколько стран, включая Германию, Нидерланды и Канаду, заявили о намерении передать Украине дополнительное вооружение и снаряжение.

Тем временем в США отметили, что Западные страны намерены создать в Украине новую систему противовоздушной обороны и для этого ускорят передачу комплексов ПВО. В частности Франция уже сообщила о намерении передать партию зенитных ракет.