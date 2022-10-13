Украина сможет глушить российские и иранские дроны: чем поможет НАТО

НАТО анонсировало новую помощь для украинских защитников, Столтенберг раскрыл подробности

В НАТО заявили о планах передать Украине дополнительный комплексный пакет оборонной поддержки. Он включает и оборудование для глушения российских и иранских беспилотников. А ударные дроны серии Shahed, как известно, это опасные противники для ВСУ, которые уже нанесли ряд потерь украинской артиллерии.

Об новой помощи сообщил в четверг, 13 октября, генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг на брифинге по итогам встречи министров обороны государств-членов. Генсек подчеркнул, что в дальнейшем Запад намерен помочь Украине перейти с советского вооружения на современные средства НАТО.

Так, этот пакет помощи для Украины даст возможность украинским защитникам эффективно противодействовать БПЛА российского и иранского производства. Как заявил Столтенберг, речь идет о сотнях средств для глушения дронов. Такое оборудование позволяет отбивать атаки российских и иранских беспилотников, а значит обезопасит объекты критической инфраструктуры и самих граждан.

Добавим, что в планах Альянса также помочь украинским бойцам с топливом, зимней формой, медикаментами.

Напомним, в НАТО обещают содействовать восстановлению оборонной промышленности и военной инфраструктуры Украины после окончания войны. Переход с оружия советского образца на стандарт Альянса планируется в течение следующих 10 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 12 октября состоялась очередная встреча в формате "Рамштайн". Ряд стран, включая Германию, Нидерланды и Канаду, заявили о намерении передать украинским защитникам дополнительное вооружение и снаряжение.