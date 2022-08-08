Ще одна країна Європи направить своїх військових інструкторів для навчання українських солдатів

Мета відправки інструкторів у тому, щоб Україна могла підтримувати та зміцнювати свій оборонний потенціал.

Швеція, як раніше Канада, ухвалила рішення направити до Великої Британії своїх військовослужбовців, які проводитимуть там базову військову підготовку українців.

Про це повідомляє пресслужба шведського уряду у неділю, 7 серпня.

"Уряд вирішив, що Збройні сили Швеції направлять до Великої Британії інструкторів для проходження базової військової підготовки громадян України, щоб вони могли служити у Збройних силах України. Мета полягає в тому, щоб Україна могла підтримувати та зміцнювати свій оборонний потенціал", — йдеться у повідомленні.

У шведському уряді зазначили, що ініціатива запропонувати українським громадянам базову військову підготовку походить від Великої Британії, яка запросила інші країни-партнери з Об’єднаного експедиційного корпусу (JEF) та Канаду зробити свій внесок.

Уряд Швеції вирішив, що країна сприятиме навчанню українських солдатів і, як наслідок, у період з 12 серпня по 31 грудня 2022 року Збройні сили Швеції направлять до Великобританії до 120 інструкторів для проведення базової військової підготовки громадян України, розділеної на кілька навчальних курсів.

"Війна росії проти України триває вже понад п’ять місяців, і надзвичайно важливо, щоб решта світу продовжувала підтримувати Україну в її боротьбі за суверенітет та самовизначення. Важливо, що Швеція є частиною цих зусиль, а шведські інструктори сприятимуть зміцненню обороноздатності України", — наводить пресслужба слова міністра оборони Петера Хультквіста.

При цьому в інформації наголошується, що максимум 60 шведських інструкторів будуть у Великій Британії одночасно.

"Шведська частина тренувальної програми почнеться, як тільки це стане практично можливим", — додали в уряді.

Як повідомлялося, у середині червня під час візиту до Києва прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував програму підготовки для українських військових у його країні.